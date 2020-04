George e Amal Clooney donano 1 milione di dollari per la lotta al Coronavirus

George e Amal Clooney hanno donato 1 milione di dollari alla lotta al Coronavirus. La coppia, lontana dai riflettori da molti mesi, ha donato l’ammontare di questa cifra, suddivisa tra vari enti a Hollywood e nel Regno Unito. Hanno anche devoluto una parte dei soldi alla Regione Lombardia. L’attore e l’avvocato hanno deciso di destinare i soldi a enti sanitari, organizzazioni alimentari e coloro che hanno perso il lavoro nell’industria del cinema.

George e Amal Clooney sono noti per il loro grandissimo cuore, e non potevano restare con la mani in mano in questo momento difficile. Si parte con il Motion Picture & Television Fund, il SAG-AFTRA Fund e il Mayor’s Fund for Los Angeles. Tutte e tre i fondi raccolgono soldi per coloro che hanno perso il lavoro nell’industria cinematografica a Hollywood. Dai tecnici del suono ai cameramen, passando per sarte, parrucchieri e ogni tipo di mestiere legato al mondo del cinema.

Tante sono le famiglie americane, anche a Los Angeles, a non sapere come andare avanti in questo momento, avendo perduto, almeno momentaneamente le fonti di guadagno. Inoltre il SAG-AFTRA Fund si occupa dell’assistenza sanitaria di questi lavoratori, altro grave problema negli Stati Uniti.

Il Mayor’s Fund infine si occuperà di distribuire materiale sanitario extra negli ospedali.

La seconda parte della somma andrà alla Lebanese Food Bank, alla Regione Lombardia e al Servizio Sanitario Nazionale inglese. La Lebanese Food Bank si occupa di pasti caldi per le persone più anziane in difficoltà, senza tetto, mamme single e orfani. I soldi per la Regione Lombardia saranno impiegati per l’acquisto di materiale sanitario degli ospedali locali.

George e Amal Clooney non dimenticano l’Italia nell’emergenza Coronavirus. La coppia vi trascorre molti mesi all’anno, nella villa sul lago di Como, e l’Italia è da sempre nel cuore dell’attore.