Sapete qual è la più grande ossessione di George Clooney?

Non è segreto che George Clooney ami il nostro bel Paese: negli anni infatti, ha saputo costruire un vero e proprio impero basato sulle eccellenze made in Italy, partendo dalla realizzazione della sua fantastica villa sul lago di Como, che rimane tuttora un vero e proprio capolavoro di architettura moderna.

Ce lo ricordiamo nelle pubblicità della Nespresso, con la sua aria sorniona e pacata.. ma cosa nasconde veramente questo sex symbol? … What else?

‘Ogni rosa ha le sue spine’ , però, e infatti anche il buon George, nasconde qualche… Mania.

Più che altro, si può definire come una vera e propria ossessione la sua! Ma di cosa si tratta nello specifico?

Il divo ha una predilizione quasi maniacale per liquori, rum e distillati, che colleziona e raccoglie da tempo immemore nelle sue ville sparse per il mondo, dedicandogli delle stanze a tema.

Ebbene sì, dei veri e propri santuari privati dedicati ai suoi feticci preferiti, che custodisce con estrema gelosia.

Anche George Clooney è umano quindi?

A quanto pare sì, anche il famoso divo di Hollywood ha un lato ‘terreno‘, che non si discosta molto da quello di noi ‘normali‘.

Siamo abituati a vederli irraggiungibili, patinati, delle vere e proprie star, ma come noi, anche loro nascondono segreti e insicurezze, (in questo caso anche ossessioni) che ci dimostrano quanto in fin dei conti tutti siamo uguali, chi più e chi meno, ma pur sempre legati da comportamenti e abitudini condivise.