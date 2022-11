Gessica Notaro e Filippo Bologni, romantica proposta di matrimonio a Fieracavalli

Le belle storie fanno bene al cuore ma ce ne sono alcune che rappresentano un vero e proprio balsamo capace di curare le ferite del corpo ma soprattutto quelle dell’anima. La proposta di matrimonio di Filippo Bologni, atleta pluridecorato, a Gessica Notaro fa parte proprio di questa categoria e non soltanto perché è il coronamento di una bella storia d’amore. Il gesto è il simbolo di una rinascita, di una fenice che risorge dalle ceneri di una storia crudele, di una violenza tra le più efferate e insensate, ammesso che esistano violenze e prevaricazioni dotate di un senso. Quella di Notaro è la testimonianza che si può rinascere, sfidando la vita stessa.

Nel 2017 la donna viene sfregiata con l’acido dall’ex compagno, Edson Tavares. Perde un occhio ma non il coraggio. Dotata di una forza di volontà unica, ritrova la voglia di vivere e diventa un’attivista impegnata in numerose campagne di sensibilizzazione contro le violenze di genere. Gessica Notaro ha un unico grande amore, quello per i cavalli. Ed è proprio in qualità di testimonial che partecipa, due anni fa, alla manifestazione più importante del nostro Paese, la Fieracavalli di Verona. Qui conosce un atleta pluridecorato, Filippo Bologni, con il quale inizia a scambiare due timide parole che segnano l’inizio della loro storia d’amore.

Grazie a Bologni, Gessica Notaro ritrova il coraggio di montare in sella ma non quello di saltare gli ostacoli, a causa dell’occhio coperto. È il compagno a spronarla “I nostri limiti sono nella nostra testa” le dice e l’attivista decide di provare, vincendo un’ulteriore sfida con la vita. Da quel momento sono trascorsi due anni, 24 mesi ricchi di amore e passione coronati dall’epilogo avvenuto in questi giorni. Filippo Bologni ha chiesto in sposa Gessica Notaro proprio lì, dove si sono incontrati. L’uomo si è inginocchiato pochi istanti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition con tanto di anello di fidanzamento in mano. La futura sposa, tra le lacrime, ha detto sì!