Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, romantica proposta di matrimonio in montagna

In genere si torna sempre dove si è stati bene o dove sono conservati i ricordi più belli ed emozionanti della propria vita. Forse è proprio per questo che Ignazio Moser, figlio del celebre ciclista Francesco Moser, ha scelto le sue montagne, quelle che lo hanno visto crescere, per chiedere alla compagna Cecilia Rodriguez di diventare sua moglie. La proposta di matrimonio infatti è avvenuta nel resort di lusso San Luis Retreat Hotel & Lodges, situato a pochi chilometri da Merano.

Qui, nella Spa, al termine di un percorso realizzato con numerose candele a forma di cuore, Cecilia Rodriguez ha trovato non solo Moser in ginocchio come tradizione comanda, ma anche uno splendido anello con un solitario minimal. “And she said yes” sono le parole con cui l’uomo ha svelato ai follower la risposta della compagna che, dal canto suo, ha affermato che non vede l’ora di vivere il futuro marito “per tutta la vita”. E così le montagne trentine hanno fatto da cornice al coronamento di una storia d’amore iniziata 5 anni fa e sulla quale nessuno avrebbe scommesso, almeno all’inizio.

I due si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip. Nulla, a prima vista, lasciava presupporre l’inizio di una storia d’amore tra il rampollo di casa Moser e la piccola del clan Rodriguez: all’epoca la donna era fidanzata con Francesco Monte. Il colpo di fulmine però non ha lasciato scampo e da allora la coppia vive una storia d’amore intensa e appassionata. Su Ig hanno ricevuto gli auguri da parte di follower e amici. Imperdibili quelli di Belén Rodriguez, sorella della futura sposa:” Auguri ragazzi! Mi raccomando non a luglio che fa caldo! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali”.