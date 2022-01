“Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri“. Con queste parole Manuel Bortuzzo ha annunciato, durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 24 gennaio, la sua decisione di abbandonare la Casa di Cinecittà.

Una scelta difficile e ponderata con attenzione, dovuta esclusivamente a problematiche fisiche che l’atleta aveva già manifestato in passato. La decisione, del resto, era nell’aria da qualche tempo, tanto che Alfonso Signorini, già durante la diretta del 17 gennaio, aveva chiesto a Bortuzzo di riflettere bene sul da farsi. Il nuotatore, però, è stato irremovibile e ha confermato la sua volontà di lasciare il reality.

Accanto a lui, a sostenerlo nonostante le derive che questa scelta potrebbe avere sulla loro relazione, è stata Lulù Selassié, con la quale Bortuzzo sta vivendo una dolce storia d’amore. Un sentimento che – a detta di Manuel – non sarà messo alla prova dalla lontananza. “La lontananza non è un problema, io mi metto a posto e ricomincio più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall’incidente e trovare uno spiraglio così grande dà forza. Crederci in due è meglio che in uno“.

A salutare il giovane, prima dell’uscita definitiva dalla Casa di Cinecittà, è arrivato il dolce messaggio della sorella Jennifer, che ha ringraziato gli altri concorrenti del reality per l’affetto manifestato nei confronti del fratello durante i mesi trascorsi. E proprio a lui ha dedicato parole dolcissime: “Grazie per aver dimostrato la persona spettacolare che sei”.

Dopo l’addio ai vipponi, per Bortuzzo è arrivato il momento di riabbracciare il padre, il fratello e la sorella. Ma non solo. A commuovere ancora di più è stato l’incontro con Aldo Montano, colonna portante della sua esperienza al reality, con il quale Manuel condivide la passione per lo sport.

I due si sono stretti in un abbraccio fortissimo che ha commosso il pubblico in studio e a casa. Poi Montano gli ha dedicato delle parole molto dolci: “Mi ha colpito uno dei messaggi mandati di recente, che la tua vita in bianco e nero è stata colorata da Lulù: tu hai colorato la nostra, la mia e quella di tutta Italia“.