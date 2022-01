Nella trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 24 gennaio, c’è stato come al solito spazio per conoscere chi è il preferito del pubblico. A contendersi la palma erano Federica Calemme, Soleil Sorge e Kabir Bedi. L’attore indiano, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato il primo posto e ha così dovuto indicare quale delle altre due in corsa per il titolo dovesse andare in nomination.

Il settantaseienne ha espresso la sua volontà di tenere in gioco Soleil Sorge, dicendo che preferisce “che in casa ci siano persone con cui sviluppare dialoghi, discorsi e ragionamenti”. Salva dunque l’influencer italoamericana, condannata nuovamente a confrontarsi con gli altri nominati l’ex aspirante Miss Italia di Casalnuovo di Napoli. E i due concorrenti con cui se la dovrà vedere sono Barù e Nathaly Caldonazzo, risultati i più votati dagli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Durante la puntata, c’è inoltre stato spazio per le storie che da tempo tengono alta l’attenzione e la tensione al Gf. È così andata in scena un’altra puntata del triangolo Soleil Sorge – Delia Duran– Alex Belli e soprattutto della telenovela con al centro il rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore nel programma Temptation Island, ha chiesto scusa all’ex Tronista per la lite avvenuta nel post puntata del venerdì.

Sophie Codegoni ha risposto che “abbiamo tanti momenti in cui parliamo bene, parliamo tanto e il problema è che principalmente siamo molto istintivi. Dovremmo parlare con un po’ più d’amore”. Una dichiarazione che viene raccolta da Alessandro: “Mi dispiace che vada in onda solo il brutto nostro ma ci tenevo molto a dire a tutti che le ho detto di essermi innamorato di lei, dei suoi occhi, de suo disordine. Amo la persona che è. Siamo anche questo, ma non solo questo”.

Subito dopo Basciano che aveva giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con Sophie ha, addirittura, chiesto la possibilità di vedere un prete per sciogliere il voto. Prontamente negata, però, da Alfonso Signorini. Infine, è stata anche la puntata in cui Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa ed è stato accolto in studio in maniera trionfale, soprattutto dai suoi ex sodali Alex Belli e Aldo Montano.