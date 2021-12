Nel Casa più spiata d’Italia è in arrivo un nuovo concorrente. Kabir Bedi presto entrerà a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6 e ora è veramente una notizia ufficiale. Ad aver confermato una vecchia indiscrezione, fatta a TG5 da Cesara Buonamici, questa volta è stato proprio il timoniere del reality, Alfonso Signorini, che ne ha ufficializzato l’ingresso durante la puntata del 27 dicembre 2021.

Attualmente, colui che tutti conosciamo come Sandokan, si trova in un albergo dove sta terminando il periodo di quarantena previsto prima di poter entrare dalla mitica porta rossa. Il suo ingresso avverrà solamente nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022. Per ora fan e curiosi si sono dovuti accontentare di un video collegamento con l’attore: “Sei rinchiuso in albergo perché sei arrivato direttamente dall’India – spiega Alfonso Signorini in diretta – e per te è prevista una quarantena più lunga delle altre”.

Kabir Bedi annuisce e conferma: “È necessario, ma penso a questo periodo come ad un allenamento per la vera quarantena che mi aspetta all’interno del Grande Fratello”. E poi il conduttore anticipa che il nuovo vippone sarà presentato in gran segreto a due concorrenti, che dovranno mantenere il silenzio fino alla prossima puntata. Ed ecco quindi che Giucas Casella prima, e Katia Ricciarelli poi, vengono chiamati nel confessionale. Qui, l’illusionista siciliano è stato protagonista di una gaffe e non ha riconosciuto subito Bedi: “C’è qualcuno per te. Lui non può parlare, tu lo riconosci?”, gli ha domandato il padrone di Casa. “Oddio…Ma chi è? Domenico?”.

“Chi è Domenico, il tuo commercialista?”, ha chiesto Signorini. Allora Giucas: “No, Domenico è un amico mio che vive a Las Palmas”. Ma Alfonso incalza: “Guardalo bene, siete stati anche abbastanza intimi”. “Intimi? Non mi ricordo. Abbiamo avuto una storia di letto, non ho capito?”, risponde Giucas. “Ma scusa, tu hai detto che hai avuto una solo una storia di letto nella tua vita con un uomo”, ha replicato Signorini.

Niente da fare, è servita una foto di Sandokan a far tornare la memoria a Giucas e dopo essersi scusato, lo ha salutato con entusiasmo: “Certo che lo conosco! Ci siamo conosciuti in tv, ti abbraccio. Che piacere rivederti, veramente di cuore”. Poco dopo li raggiunge Katia Ricciarelli e, nonostante un tentennamento, non ha fatto nessuna gaffe, ma andando via ha commentato la notizia: “Oh, finalmente un uomo per me!”.