La moda autunno inverno 2021 ha stabilito qual è il trend da seguire per vestire al top durante le festività: scegliere le paillettes per brillare il più possibile. E a confermare questa tendenza (stupenda) è la conduttrice e showgirl Giorgia Palmas, che con un post su Instagram ci mostra un outfit davvero speciale, pura ispirazione per un veglione unico.

L’ex Velina di Striscia la notizia, infatti, ha pubblicato una foto in cui sfoggia un abito color oro, firmato Kaos, semplicemente meraviglioso. Il vestito, che presenta un drappeggio all’altezza del seno, è ricoperto di scintillanti paillettes, che illuminano in modo molto naturale l’incarnato della showgirl. “Le feste sono fatte per scintillare“, scrive infatti lei su Instagram, in un post – con a corredo tre scatti in pose diverse – che in poco tempo ha superato i trentamila like.

Il vestito, dal taglio diagonale e che lascia scoperta in modo sensuale una spalla, mette in evidenza il punto vita, stretto da una chiusura a portafoglio, dalla quale parte uno spacco che sprigiona tanta sensualità. E se l’abito è il protagonista assoluto della foto, le scarpe non sono però di certo da meno: Giorgia Palmas ha sfoggiato un paio di decolleté rosse in vernice, semplicemente stupende ed en pendant con il brillante rossetto rosso vivo.

Per completare l’outfit la showgirl ha deciso di lasciare i capelli sciolti, acconciati in morbide onde che le accarezzano la schiena e puntare su un make–up semplice ma molto luminoso; un ombretto rosa cipria, un tocco di blush, mascara e eye-liner nero ad incorniciare lo sguardo. Il tocco in più è il rossetto rosso che richiama le decolleté ed evidenzia lo splendido sorriso di Giorgia. Semplicemente divina e già pronta per Capodanno.