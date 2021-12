Se non avete idea a cosa ispirarvi per la notte più magica dell’anno, provate a dare uno sguardo al tubino di Valentina Ferragni, un esempio perfetto per arrivare al veglione di San Silvestro con stile. La bella imprenditrice sta passando le vacanze natalizie in montagna, con il suo fidanzato e circondata dai suoi famigliari, ma sembra proprio che in valigia abbia messo molte cose che possono regalarci idee per beauty look strepitosi.

Ad esempio, in uno dei suoi ultimi scatti postati su Instagram, la designer di gioielli è così luminosa da mettere in ombra perfino lo sfavillante albero di Natale alle sue spalle. La sorella di Chiara Ferragni ha sfoggiato un tubino tempestato di paillettes oro, un vero e proprio scintillio glamour: la minigonna è drappeggiata, le maniche sono lunghe per compensare le dimensioni, e il dettaglio cut out frontale, riesce a creare un effetto sensuale molto chic ed elegante.

A impreziosire il tutto, semmai ce ne fosse bisogno, Valentina Ferragni ha scelto di indossare degli orecchini pendenti e la collana con iconica V della sua linea di gioielli. A completare il tutto ecco che ai suoi piedi compaiono un paio di décolletées slingback firmate Dior: tacco a clessidra, punta tempestata di cristalli oro, e fascetta sul retro con logomania J’Adior. Per il make-up ha puntato su un leggero ombretto shiny, tanto mascara e un rossetto nude.

Niente da aggiungere, un look gold che non può passare inosservato la notte di Capodanno e per questo è da scegliere ancora e ancora. Iniziare un nuovo anno portando luce con un outfit del genere può essere il migliore augurio da farvi. Attenzione però a non eccedere, ad esempio nel trucco: restate sul semplice, qui il vero protagonista è l’abito e voi.