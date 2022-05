La ballerina Giulia Pauselli lascia Amici di Maria De Filippi. Dopo cinque anni di affiatato lavoro al fianco dei nuovi talenti della regina della televisione italiana, la ballerina professionista ha deciso di dire addio. Si conclude (almeno per il momento) la sua esperienza in uno dei talent show più longevi e seguiti di sempre dal pubblico del piccolo schermo.

A darne l’annuncio la stessa Pauselli che, su Instagram, ha scritto un lungo e caloroso post di addio.

“Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa.”

Con queste parole la ballerina parla ai suoi fan, accompagnando la notizia alle immagini di lei nell’atto di prelevare i suoi effetti dall’armadietto dietro le quinte di Amici. La giovane, in dolce attesa, ha deciso di dedicarsi alla futura vita da mamma. La professionista ha, poi, aggiunto:

“Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto nel mondo”.

La dichiarazione, in effetti, lascia spazio alle speranze dell’affezionato pubblico, che spera in un futuro ritorno al Talent show. Non è mancata la dedica sottintesa alla conduttrice e produttrice TV Maria De Filippi e a tutta la redazione del programma. E per farlo la ballerina ha utilizzato queste parole:

“Il programma mi ha permesso di vivere la gravidanza da donna e ballerina. Senza avermi fatto pesare questa condizione, ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano”.

Insomma, un addio (forse), che viene dal cuore.