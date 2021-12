Arriva da Giulia Stabile l’ispirazione per il look casual definitivo del 2022. La ballerina italo-catalana, vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ora lavora come professionista per il talent show che l’ha lanciata al successo. Di recente, proprio fra i corridoi della scuola, ha sfoggiato un outfit perfetto per affrontare il freddo invernale in grande stile.

Si tratta di un maglione rosso appartenente alla nuova capsule collection di Etro, dedicata al Capodanno cinese e al film di animazione Kung Fu Panda. È con un video sponsor realizzato per la maison italiana, che la danzatrice ha messo in mostra il pullover sul suo profilo Instagram, con tanto di canzone coordinata.

Il brano in sottofondo è infatti Kung Fu Fighting, la colonna sonora ufficiale della pellicola uscita nel lontano 2008. Su quelle note, Stabile mette in scena qualche energica mossa di arti marziali. Sorridente, sfoggia poi il golf con stampa animalier dedicato alla Maestra Tigre, uno dei personaggi principali del film.

Il maglione, ricoperto da una fantasia Paisley (motivi grafici a forma di goccia di origine persiana) tipica di Etro, è realizzato in lana jacquard, con bordi dall’effetto destroyed e una stampa del personaggio sul davanti.

Le nuance utilizzate sono il bianco e il rosso, perfette per Natale ma anche per il Capodanno cinese, festività a cui Etro ha voluto fare omaggio con un’intera collezione, che comprende anche t-shirt, felpe, accessori e shopping bag.