Al caldo ma senza rinunciare allo stile con la giacca montone di Giulia Stabile

Ha solo 19 anni, ma nel 2021 ha raggiunto un successo incredibile. Stiamo parlando di Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere Amici di Maria De Filippi: da quel momento non si è fermata un attimo, fino a entrare a far parte del cast di professionisti del talent di Canale 5. Ma non solo: la ballerina ha conquistato il cuore di migliaia di adolescenti (e anche quello di Sangiovanni, vincitore della categoria canto e suo fidanzato), guadagnandosi più di un milione e mezzo di follower su Instagram, dove sfoggia look glamour e alla moda.

Fonte di ispirazione per la Generazione Z, Giulia Stabile ha incantato tutti con la sua giacca montone, uno dei capispalla di tendenza per l’inverno 2021/2022. L’esterno in pelle, di un grigio melange molto scuro, nasconde una fodera di pelo di montone rasato colo avorio, morbidissima e perfetta anche per i giorni più freddi. Quello della ballerina è un modello oversize, con la chiusura frontale arricchita da una fila di bottoni e un collo molto ampio.

Ma il montone non è certo una novità. Anzi, con questo capo facciamo un salto direttamente negli Anni ’50: questo tipo di giacca è stato infatti uno dei simboli di quel periodo, declinata in diversi modelli. Quello più classico, e sicuramente più conosciuto, è caratterizzato dall’esterno scamosciato, sui toni del marrone (in particolare il color cammello), ma nel corso degli anni anche il modello biker, come quello di Giulia Stabile, si è fatto largo nelle passerelle e nelle vetrine di tutto il mondo.

Che sia lungo, cropped, oversize o aderente poco importa: ciò che conta, e che rende unico il montone, è il morbido rivestimento interno di pelliccia. Grazie a questo dettaglio, questa giacca è il capo perfetto per chi vuole ripararsi dalle temperature rigide dell’inverno senza però rinunciare allo stile. E non solo in montagna: come ci insegna la ballerina, il montone è ideale anche in città. Ancora meglio, poi, se il pelo è sintetico.