Etro e Giacomo Milano insieme per Natale: ecco il panettone solidale limited edition

Due eccellenze milanesi, la casa di moda Etro e il ristorante di lusso Giacomo Milano, si fondono in occasione del Natale per dare vita a un progetto all’insegna della solidarietà. Si tratta di un panettone limited edition, il cui ricavato sarà donato, in parte, alla ONLUS Pane Quotidiano.

Il dolce è frutto di una cooperazione, nella quale la cucina di Giacomo ha creato una nuova interessante ricetta, rivisitando il dolce tipicamente natalizio e aggiungendogli due ingredienti insoliti: amarena e pistacchio. Etro, invece, ha progettato un elegante packaging dove inserire la delizia, decorato con grafiche Paisley, disegni di origine persiana composti da fantasie a forma di goccia, spesso utilizzati dalla maison italiana nei propri lavori.

I due marchi meneghini collaborano per la prima volta con lo scopo di lanciare un messaggio di calore e altruismo a chi è in difficoltà. A questo proposito, si uniscono a un terzo baluardo milanese, la ONLUS Pane Quotidiano, a cui sarà devoluto parte del ricavato di questo progetto. L’organizzazione, fondata nel 1898, da oltre un secolo si occupa gratuitamente di assicurare generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno.

Il costo del panettone è di 65€ ed è possibile acquistarlo sull’account Instagram di Giacomo Milano, tramite un link. Chi ha intenzione di assaggiarlo deve affrettarsi, perché si tratta di un’edizione limitata: saranno distribuiti soltanto 250 pezzi. Il dolce, però, oltre che online, sarà disponibile anche nei menù di tutti i ristoranti del gruppo Giacomo Milano.