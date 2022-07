Gli anelli del potere: la storia di Galadriel è su Amazon PrimeVideo

Gli Anelli del Potere, ennesima mossa commerciale per dare agli spettatori ciò che desiderano?

Non si sa ancora cosa ne pensino gli autori, ma i critici non hanno tardato a farsi sentire, giudicando questa serie tv come una vera e propria ‘mossa commerciale‘ nei confronti di due saghe di fama mondiale come Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, cercando di cavalcare la loro onda.

Questo spin-off ci farà vivere la realtà della Terra di Mezzo attraverso gli occhi dell’elfa Galadriel, che ci racconterà la sua personale versione della storia.

L’elfa Galadriel altri non è altri che la futura custode del regno boscoso di Lothlórien insieme al suo compagno Celeborn, (li ritroveremo nel primo/secondo capitolo della trilogia del Signore degli Anelli) che però, in questa fantastica avventura, vestirà i panni di guerriera indomita nei confronti del male assoluto, Sauron, l’unico vero nemico della Terra di Mezzo e di tutti i suoi abitanti, umani compresi.

Dove si può vedere Gli anelli del Potere? Potrete trovare questa nuova produzione direttamente su Amazon Prime Video, disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma.

La data di uscita ufficiale è prevista per il 22 settembre proprio di quest’anno, e vanta già ora un gran seguito di curiosi.

Non solamente i veri appassionati, ma anche semplici estimatori del genere infatti, non vedono l’ora di poter seguire ancora i loro personaggi preferiti, che stavolta saranno immersi in una storia dal finale veramente unico.