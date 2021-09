Chi è Cécile Bois, il volto della Gloria di Canale 5

Il 6 settembre in prima serata su Canale 5 la serie tv Gloria torna con un altro doppio episodio, in cui la donna scopre nuovi e inquietanti segreti sulla vita del marito . La produzione francese approdata sulla rete Mediaset sta avendo un buon riscontro di pubblico: merito anche dell’interpretazione di Cécile Bois, che presta il volto alla protagonista.

L’attrice, nata a Lormont, nella Francia meridionale, studia teatro fin da giovanissima: già a diciannove anni si trasferisce a Parigi per iscriversi all’École de la Rue Blanche, una delle principali scuole d’arte drammatica del Paese. In questo periodo ottiene la parte di Angélique, la protagonista della trasposizione teatrale di una serie di romanzi storici degli Anni ’50, che interpreta per un’intera stagione.

Nel 1992 esordisce al cinema, prendendo parte a film come Promenades d’été e Germinal. Se, però, qui recita quasi sempre in ruoli di secondo piano, è in televisione che inizia ad ottenere parti più importanti. Dal 2013 è diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di Candice Renoir, protagonista dell’omonima serie tv (in onda in Italia su Sky Investigation). Quest’ultima racconta la vita di una donna, madre di quattro figli, che riprende il proprio lavoro da comandante di polizia dopo essersi fermata per dieci anni per dedicare tutto il proprio tempo alla famiglia.

Da diversi anni ha una relazione con l’attore Jean-Pierre Michaël, padre dei suoi due figli, con cui nel 2016 è convolata a nozze. Nel marzo del 2020 Cécile Bois ha annunciato pubblicamente di essere stata contagiata dal Covid-19: ha raccontato di aver vissuto un periodo molto complicato e stressante, in cui è stata anche ricoverata in ospedale. Oggi è guarita completamente, ed è tornata sotto i riflettori proprio grazie a Gloria.