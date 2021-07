Chi è Yon Gonzalez, Julio Olmedo della serie tv Grand Hotel su Canale 5

Tra intrighi, intrecci e omicidi non si è di certo annoiato Yon Gonzalez Luna a interpretare Julio Olmedo nella serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e passioni. Sguardo magnetico e fisico statuario, l’attore è molto seguito sui social, mentre fan page ufficiali spuntano sul web come funghi, per ogni puntata trasmessa la domenica sera su Canale 5.

La serie, in onda dal 9 giugno 2021 sull’ammiraglia di Mediaset, racconta la storia di Julio Olmedo, un giovane di umili origini che raggiunge la cittadina di Cantaloa per far visita a sua sorella Cristina, che lavora al prestigioso Grand Hotel. Una volta lì, però, Julio scopre che Cristina è sparita e decide di indagare sulla vicenda assieme ad Alicia Alarcón, una delle figlie di Doña Teresa, la proprietaria dell’hotel.

Classe 1986, Yon Gonzalez è nato a Bergara, in Spagna, ed è diventato famoso grazie alla serie tv El Internado, dove ha interpretato Ivàn Noiret Leon, aggiudicandosi un ACE Award (premio assegnato dall’Association of Latin Entertainment Critics, ndr) come migliore attore del 2010. Ma, la sua carriera è iniziata nel 2006 con un altro telefilm: Sms. Poi, sono arrivati film come Grosse bugie e Rabia e poi di nuovo le serie: Sofia, dove ha interpretato il Re Costantino II di Grecia, e nel 2017 Le ragazze del Centralino targata Netflix. Con Grand Hotel – Intrighi e passioni, ha vinto un Fotogramas de Plata Award come migliore attore televisivo.

Della sua vita privata non si sa molto; l’attore è particolarmente geloso della sua privacy. In passato ha avuto una relazione con l’attrice Blanca Suarez, con la quale ha recitato in El Internado e in Le ragazze del Centralino. La loro storia d’amore, durata qualche anno, è stata oggetto d’interesse delle riviste di gossip spagnole. Tuttavia, i due si sono lasciati nel 2015 e al momento Yon González sembra essere single.

Attualmente l’attore vive a Madrid e ha un fratello, Aitor, che ha recitato nella serie Los hombres de Paco, di cui Mediaset comprò i diritti per il remake Tutti per Bruno, con protagonista Claudio Amendola.