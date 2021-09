Tommaso Eletti, chi è il concorrente del GF Vip che fa già discutere

L’abbiamo conosciuto nell’edizione 2021 di Temptation Island, dove non ha certamente lasciato al pubblico un bel ricordo di sé. Tommaso Eletti, che aveva partecipato insieme alla (ormai ex) fidanzata Valentina Nulli Augusti, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, in onda dal 13 settembre su Canale 5. Ma la notizia della sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini ha subito generato polemiche: secondo gli spettatori, sceglierlo per la nuova edizione del GF è stata una delle mosse più discutibili che Mediaset potesse fare.

Tommaso, infatti, si era distinto nel programma condotto da Filippo Bisciglia per la sua gelosia patologica nei confronti della fidanzata, di diciannove anni più grande di lui. Gelosia che lo porta ad avere comportamenti morbosi e tossici, che privano la donna di qualsiasi libertà di scelta e di espressione. Tanto che, tra le altre cose, vieta a Valentina di indossare il bikini, perchè “il suo corpo deve essere solo mio“. Non certo il migliore esempio di comportamento per tutti quegli uomini che si dimostrano possessivi e dominanti nei confronti delle donne.

A questo proposito la giornalista Selvaggia Lucarelli, sulla sua pagina Facebook, ha espresso la sua preoccupazione nel mandare il ragazzo in un programma tv come il Grande Fratello:

“per spiegare quanto fosse tossico e pericoloso quello schema relazionale si sono scomodati anche psicologi e studiosi del comportamento. Bene. Tre mesi dopo, Tommaso Eletti viene scelto come concorrente del Grande Fratello vip. L’unico, ovviamente, tra i concorrenti di Tempation Island a venire premiato con una nuova partecipazione tv, un cachet, l’appellativo (generoso) di “vip. […] Tommaso Eletti anziché diventare un monito, diventa una star. Gli viene data una seconda occasione di visibilità, un nuovo megafono da cui magari urlare slogan sessisti e diseducativi“.

Non sappiamo come si comporterà Tommaso nel corso della sua convivenza con gli altri vip. Quel che è certo è che la polemica è alimentata anche da quanto dichiarato da Signorini in merito alle espulsioni: sembra che ci sarà più tolleranza rispetto a parole o atteggiamenti razzisti, sessisti o omofobi.