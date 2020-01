“Grazie a mio marito”: la dedica di Georgina Rodriguez a Ronaldo scatena i dubbi dei fan

Ritornano a farsi largo voci indiscrete su un presunto matrimonio segreto tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. A riaccendere il dubbio è bastata una foto che ha condiviso su Instagram la compagna del calciatore il occasione del suo ventiseiesimo compleanno.

Nello scatto è immortalata la famiglia allargata seduta attorno ad un tavolo decorato con palloncini e fiori sul quale è in bella vista una piccola torta di compleanno con tanto di candeline accese. Ad unirsi alla coppia ci sono i figli Cristiano Jr. di nove anni, i gemelli Eva e Mateo di due anni, ed Alana, l’unica figlia che il calciatore ha avuto con Georgina.

La bella argentina ha corredato la foto con un messaggio dolcissimo in cui coglie l’occasione per ringraziare il compagno: “Buon 26esimo compleanno per me, sono molto felice. Non posso chiedere di più dalla vita. Solo molta salute per me e la mia famiglia per goderne sempre. Grazie a tutti per gli auguri, i fiori e quindi l’amore. E grazie a mio marito per avermi dato il meglio della vita, i nostri figli. Ti amo“.

I fan più attenti non hanno potuto non notare l’uso della parola ‘marito’ in riferimento a Ronaldo. In verità nella lingua spagnola viene utilizzato il termine ‘esposo‘ per indicare la persona con cui ci si è sposati legalmente, mentre ‘marido‘ è più informale e si riferisce al compagno con cui si convive anche se aver contratto matrimonio.

Nonostante ciò, le speculazioni a riguardo non sono mancate soprattutto dopo le indiscrezioni di qualche mese fa secondo le quali la coppia si sarebbe sposata lo scorso Agosto con una cerimonia segreta in Nord Africa. Alcune fonti vicino alla star del calcio hanno smentito queste voci, ma i fan continuano a sperarci!