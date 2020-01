Sanremo 2020: Georgina Rodriguez richiede un cachet da 140 mila euro

Continuano a non placarsi le polemiche che girano intorno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo le accuse di sessismo ad Amadeus seguite da una serie di defezioni importanti, a fare scalpore nelle ultime ore sono le indiscrezioni circa i cachet dei presentatori e degli ospiti.

Tra tutte spicca la cifra richiesta dalla modella e influencer argentina Georgina Rodriguez, compagna venticinquenne di Cristiano Ronaldo. Per partecipare come co-conduttrice alla terza serata di Sanremo la wag, acronimo che indica sui social le fidanzate degli sportivi, avrebbe chiesto ben 140 mila euro. La cifra potrebbe sembrare esorbitante ma, in verità, rientra negli standard di Georgina: basti pensare che il valore di un suo singolo post su Instagram si aggira intorno ai diecimila euro.

Nonostante ciò pare che per la Rai una richiesta del genere non sia idonea soprattutto se paragonata ai cachet delle colleghe che calcheranno l’Ariston. Ad esempio, stando alle indiscrezioni del Consigliere di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, Antonella Clerici viaggerebbe attorno ai 50 mila euro mentre la giornalista Rula Jebreal punterebbe ai 25 mila. Al polo opposto si trovano, invece, le due giornaliste interne all’azienda Emma D’Aquino e Laura Chimenti alle quali spetterebbe solo il rimborso spese.

La cifra richiesta dalla Rodriguez sembrerebbe, quindi, troppo squilibrata rispetto alle altre e sta creando problemi ai vertici Rai. Se non si dovesse arrivare ad un accordo, ci potrebbe essere anche il forfait improvviso dell’influencer così come è già accaduto qualche giorno fa con Monica Bellucci.