Guardaroba capsula: che cos'è e come si costruisce 

Cos’è il guardaroba capsula? Una nuova tendenza che da qualche anno impazza tra le fashion blogger più attente alla sostenibilità. Si costruisce lasciando nell’armadio un numero limitato di capi d’abbigliamento facili da mixare tra loro: degli indispensabili che mixati tra loro danno vita a una serie svariata di outfit, adatti a occasioni diversi, dai look da ufficio a quelli per lo shopping e gli aperitivi con le amiche fino agli abbinamenti per eventi eleganti.

I pezzi che compongono il guardaroba capsula devono essere senza tempo ma pieni di stile e di identità, senza stagione, cioè sono di un tessuto e una lavorazione adatti a stagioni diverse, e devono essere basici e quindi facilmente abbinabili tra loro. Caratteristica principale? La qualità: realizzati con materiali eccellenti, che durino nel tempo e con filati pregiati. Meglio infatti investire il denaro in capi di abbigliamento evergreen che quindi dureranno per diverse stagioni, invece che in un numero spropositato di gonne e pantaloni low cost e di pessima qualità.

Puntare sull’alta qualità, privilegiando l’acquisto di pochi capi ma di fattura elevata, si traduce nel lungo periodo in un risparmio sicuro: i capi d’abbigliamento, infatti, non saranno distrutti dall’usura e non si butteranno di continuo a seconda delle tendenze di stagione.

Arriva da New York il guardaroba capsula: è, infatti, la traduzione italiana dell’inglese capsule wardrobe. A coniarlo è stato Susie Faux, proprietaria della boutique newyorkese Wardrobe negli anni ’70, con riferimento a una collezione di pezzi essenziali di abbigliamento che non passeranno mai di moda e quindi potranno essere indossati stagione dopo stagione, praticamente un guardaroba perfetto.

Cosa suggeriva Susie Faux? Di lasciare nell’armadio due paia di pantaloni, un vestito o una gonna, una giacca, un cappotto, una maglia, due paia di scarpe e due borse. Vero è che il guardaroba perfetto si crea un decluttering attento, attraverso scelte molto soggettive che dipendono in larga misura dallo stile di vita personale. Detto questo, scopriamo come si costruisce, dunque, l’armadio perfetto.

Guardaroba capsula: come si costruisce