Gué Pequeno sarà papà: pronto a diventare "Big Daddy G"

Dopo anni di ‘vita veloce’, scandita da successi e flirt con donne famose, il rapper Gué Pequeno a breve diventerà papà di una bambina. La notizia è trapelata grazie a un post di Instagram, pubblicato dalla pagina Le Torte Di Aline, in cui viene ritratto il cantante 40enne al fianco della sua compagna, Yusmary Ruan, durante un baby shower a tema Hello Kitty. Si tratta di un’usanza molto diffusa negli Stati Uniti per celebrare l’arrivo del bebè e, talvolta, scoprire il sesso del nascituro.

Gué, al secolo Cosimo Fini, ha ‘confermato’ la gravidanza della compagna postando un altro scatto in cui ha scritto “Big Daddy G” nella didascalia. La sua carriera, consacrata con il gruppo dei Club Dogo, composto da Jake La Furia e dal producer Don Joe, è poi proseguita come solista. Entrato di diritto, grazie all’incisione di album diventati riferimento per il panorama Hip-Hop italiano, nel pantheon dei rapper del nostro Paese, l’artista finora aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua relazione, non facendo trapelare nulla sulla sua storia d’amore con Yusmary.

Gué e Yusmary sono una coppia dal 2019 e si sono conosciuti nel 2016, quando il cantante stava lavorando al disco Santeria. Di lei si sa poco: è una modella di origine cubana di cui non si conosce l’età, ed ha partecipato come vocalist proprio al singolo Santeria, realizzato da Gué insieme a Marracash nel 2016.

A giudicare dalle foto sembrerebbe proprio che non manchi molto alla nascita della piccola, visto il pancione già parecchio pronunciato di Yusmary. Tuttavia, la data del parto non è ancora stata rivelata (così come anche il nome della nascitura è ancora top secret).