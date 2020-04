Gwyneth Paltrow consiglia vibratori e sex toys per affrontare la quarantena

Gwyneth Paltrow stupisce ancora, e snocciola sui social una lista di vibratori e sex toys per affrontare la quarantena del Coronavirus. Dopo la commovente lettera d’amore per l’Italia, pubblicata nelle scorse settimane, l’attrice torna a parlare di prodotti esclusivamente per signore. Gwyneth sembra ormai inarrestabile. Dopo le famigerate candele alla vagina, è pronta a nuovi consigli per le donne in casa in questo periodo. Intanto il documentario Netflix sulla sua impresa, Goop Lab, è tra i più visti sulla piattaforma streaming. Tra i temi trattati proprio il piacere femminile.

Gwyneth Paltrow fornisce una lista dettagliata di sex toys, con caratteristiche, prezzi e marche. L’attrice sottolinea come la questione della libido e della noia nel rapporto con i propri partner è una delle problematiche più importanti per una coppia in quarantena. Per fargli fronte ecco i suoi suggerimenti.

Si parte da una serie di vibratori di ultima generazione, che appagano le esigenze anche delle clienti più esigenti.

Inizia dal Nova We-Vibe, a forma di coniglio (149 dollari), si passa al Womanizer, a quanto pare molto silenzioso (199 dollari). Gwyneth continua illustrando le carattertistiche del Pom Vibrator (95 dollari) per la stimolazione clitoridea, del Wand Petite (135 dollari), il più leggero e facile da manovrare, e infine l’economico Tennis Coach Vibrator (55 dollari). Nella lunga lista stilata dall’attrice accessori e consigli per lei indispensabili durante il lockdown.

In pochi anni Gwyneth Paltrow ha costruito un vero e proprio impero con Goop, che tratta principalmente alimentazione bio, fino all’ingresso sul mercato della candela, a suo dire, che odora come la sua vagina. Andato immediatamente sold out, l’oggetto ha permesso all’attrice e al suo brand di ottenere ulteriore visibilità, con l’astuta provocazione lanciata da Gwyneth. In molti non hanno ancora chiaro se la Paltrow faccia sul serio, o sia semplicemente un genio del marketing.