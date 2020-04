Coronavirus: Gwyneth Paltrow rivela le tensioni familiari e sessuali in quarantena

Con l’emergenza Coronavirus in corso, anche i personaggi famosi sono costretti all’isolamento sociale e quindi a trascorrere l’intera giornata in casa insieme agli eventuali compagni e figli.

Per la prima volta, Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk hanno voluto parlare apertamente delle frustrazioni che derivano da una convivenza forzata prendendo Insi con Michaela Boehm, una professionista esperta in relazioni e sessualità.

Il video intitolato How Do You Find Intimacy In Uncertain Times? è stato inizialmente condiviso con i membri di Goop, il sito di e-commerce dell’attrice, per poi essere pubblicato su YouTube affinché sia visibile a tutti gli utenti web.

Gwyneth ha innanzitutto rivelato le difficoltà dei due figli Apple di 15 anni e Moses di 13 anni, nati dalla relazione con l’ex marito Chris Martin. I due ragazzi adolescenti stanno soffrendo molto l’isolamento perché non hanno la possibilità di interagire con i loro amici e con tutte quelle persone che vedevano abitualmente: “Ci sono sicuramente tensioni in casa, e penso che ci sia abbastanza stress che proviene dal tentativo di abituarci a questo nuovo livello di prossimità“.

Allo stesso modo, l’attrice non ha fatto segreto della possibile frustrazione sessuale in una coppia in quarantena con i figli in quanto da una parte c’è un’inevitabile mancanza di privacy, dall’altra un calo del desiderio in un momento così stressante come questo.

La specialista, analizzando le varie problematiche, ha consigliato innanzitutto a Gwyneth di suddividere il tempo della giornata da dedicare ai suoi figli e a suo marito così da non creare sovrapposizioni. In secondo luogo, ha spiegato di come sia fisiologico il calo del desiderio ed il blocco sessuale. Per recuperare il giusto equilibrio è necessario godersi con tranquillità ogni momento della giornata e prendersi cura di sé anche con un po’ di trucco ed un bel vestito.