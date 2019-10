I 3 vestiti da sposa di Hailey Baldwin per le seconde nozze con Justin Bieber

Hailey Baldwin e Justin Bieber hanno celebrato il secondo matrimonio, quello religioso, con una sontuosa cerimonia nuziale nella Carolina del Sud, presso il Montage Palmetto Bluff Hotel, a circa dodici mesi di distanza dal matrimonio civile avvenuto nel settembre del 2018. La seconda cerimonia si è svolta lo scorso 30 settembre 2019 di fronte ad amici e parenti, per un totale di 154 invitati (tra i quali c’erano: Kendall Jenner, Kylie Jenner, Jaden Smith e Camila Morrone).

I neo sposi non hanno badato a spese e, per i due giorni di festeggiamenti, Hailey Baldwin ha indossato ben tre vestiti da sposa.

Per la cena pre-cerimonia la neo signora Bieber ha optato per un mini abito bianco su misura con spalle scoperte firmato Vivienne Westwood. A completare il look un paio i sandali Aveline di Jimmy Choo. L’abito era in seta organica, vegana, ecologica e cruelty free.

Poco o nulla si sa dell’abito indossato per la cerimonia: dallo scatto rubato dai paparazzi si vede la modella di 22 anni con un bellissimo abito bianco a spalle scoperte e con velo lungo. Una bellissima sposa tradizionale.

Per il party dopo la cerimonia Hailey Baldwin ha indossato un terzo vestito che in alcuni scatti condivisi sui social lascia intravedere più di una somiglianza con il secondo abito da sposa di Meghan Markle firmato Stella McCartney.