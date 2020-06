Hair chalk: come utilizzarli e che effetto hanno? 

Impazza la passione per i gessetti che colorano i capelli: l’hair chalk è la nuova mania per ciocche dalle nuance più originali, come viola, blu e verde (mermicorn look compreso), o per tamponare la ricrescita dei capelli bianchi.

Le sfumature create con gli hair chalk si ottengono con una sola passata e permettono di colorare ciocche intere o solo le punte, per un cambio look in pochissimi secondi, magari per una serata o un’occasione speciale.

Hair chalk: come utilizzarli

L'hair chalk è un colore temporaneo a base minerale, può essere un'argilla o un prodotto in polvere, quindi non rovina i capelli come fanno alcune tinte permanenti o altri prodotti che fanno lo stesso lavoro ma di cui non si conosce bene la provenienza;

Si tratta di una colorazione non permanente che si ispira al trend lanciato dalle it girl inglesi e americane di colorarsi le ciocche di capelli utilizzando i gessetti colorati: questo permette di colorare ciocche, ciuffi e punte dei capelli scegliendo tra i colori disponibili;

Non lascia scie né aloni, basta asciugare bene il prodotto quando lo si applica passando il pettine a denti stretti e una volta asciutti dare una spazzolata o procedere alla piega;

Facile da applicare, togliere, lavare, cambiare, si mette sui capelli asciutti, si attenua gradualmente (dura fino a 7 lavaggi) e si rimuove con lo shampoo;

Nel caso l'effetto del colore non fosse quello desiderato, per rimuoverlo basta sfregare sulle ciocche colorate dello shampoo sui capelli asciutti e poi sciacquare;

In caso contrario l'effetto colore dura per circa 7 shampoo (ma su capelli poco porosi può durare anche meno).

Che effetto hanno?

L’hair chalk si adatta al colore e all’altezza di tono di partenza del nostro capello personalizzando l’effetto finale: se ad esempio abbiamo i capelli molto chiari e porosi e applichiamo il coral red il rosso sarà saturo e pieno, se i capelli sono scuri, l’effetto sarà un rosso rame brillante.

La presa del colore dipende da colore di partenza e porosità del capello: più il capello è poroso, più tempo dura l’Hair Chalk.

Gli Hair Chalk disponibili su Amazon

La nostra scelta L'Oréal Hair Chalk Colorazione per Capelli Ideale per colorare i capelli 26 € su Amazon Pro Dura fino a 7 lavaggi

Non lascia residui sugli abiti

Facile da usare Contro Nessuno

Colore temporaneo a base minerale, un’argilla, quindi non rovina i capelli. Si può scegliere tra gli 8 colori in gamma; tre per un effetto più naturale (nero, bronzo, oro), 5 con colori shock (verde, azzurro, rosa, viola, rosso corallo).

Il prodotto top Arteza 10 Colori Per Capelli Ideale per capelli multicolore 16 € su Amazon Pro Colore temporaneo

Si elimina con un normale shampoo

Include un paio di guanti e una mantellina usa e getta Contro Nessuno

I colori inclusi sono argento, oro, giallo perla, blu perla, viola perla, rosa perla, verde perla, rosso perla, blu cielo perla, e arancio perla. Si spazzolano i capelli prima di pettinarli con il gessetto da capelli. Applicabile sia a capelli asciutti che bagnati. I gessetti sono lavabili dalla pelle e dai vestiti.

Il più economico Wolady Instant Hair Chalk Ideale per colorare le ciocche 9 € su Amazon 13 € risparmi 4 € Pro Non sporca gli indumenti

Non nuoce ai capelli Contro Nessuno

Contiene 8 colori per la colorazione temporanea dei capelli: rosso, giallo, viola, arancione, blu, viola, argento e verde. Basta inumidire i capelli e usarli singolarmente o mescolare i colori. Il pettine di colore a gessetti cambia il colore dei capelli in pochi minuti. Ideale per le feste con gli amici, il Cosplay, l’attività del campus per bambini.