Era il 2020 quando la royal couple formata dal principe Harry e Meghan Markle ha deciso di allontanarsi definitivamente dalla famiglia reale britannica per cambiare vita. Nonostante siano trascorsi quasi tre anni, però, la coppia continua ad essere uno dei principali argomenti di discussione dei tabloid inglesi, ancora enormemente interessati al loro rapporto (ormai sempre più teso) con re Carlo e il resto della famiglia. L’ultima notizia riguardo a Harry e Meghan riguarda la loro residenza: pare infatti che il re li abbia sfrattati da Frogmore Cottage, la dimora reale che la regina Elisabetta aveva donato loro in occasione delle nozze, nel 2018.

La notizia è stata diffusa dal Sun, secondo il quale a spingere re Carlo a questa decisione sarebbe l’incredibile quantità di scandali e pettegolezzi sollevati dall’uscita di Spare, il libro biografico del principe Harry. Sono decisamente troppi, per la famiglia reale, i rumors che l’hanno travolta in seguito alla pubblicazione del libro, arrivato a poche settimane di distanza dall’altrettanto scandalosa docu-serie Harry & Meghan uscita su Netflix. Sembra quindi che il nuovo sovrano d’Inghilterra non possa più sopportare l’ondata di polemiche che, fin dall’addio del figlio minore e della nuora, la royal family deve quotidianamente affrontare.

Lo sfratto da Frogmore Cottage arriva quindi in un periodo già piuttosto complicato per re Carlo e la sua famiglia, alle prese con l’organizzazione (non semplicissima) della sua incoronazione. Proprio quest’ultima è uno dei punti più scottanti: non passa giorno, infatti, in cui i tabloid britannici non aggiungano qualche dettaglio sulla possibilità o meno che Harry e Meghan siano invitati alla cerimonia e che, in caso positivo, accettino di presenziare. Non c’è dubbio che una notizia come quella dello sfratto faccia propendere l’opinione pubblica verso una sempre più sicura e definitiva scissione tra gli ormai ex Duchi di Sussex e la corona: non ci resta però che attendere il mese di maggio per assistere alla storica incoronazione e scoprire cosa accadrà tra il re e il figlio minore.