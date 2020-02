Hotel sottomarini: gli hotel subacquei più belli al mondo

Sono dei sogni a occhi aperti possibili da realizzare gli hotel sottomarini, perfetti per un viaggio di nozze o per una fuga romantica, ma anche per i bambini più avventurosi: abbiamo trovato per voi i 5 hotel subacquei più belli al mondo, tutti da scoprire.

Si tratta soprattutto di strutture di lusso, resort sul mare che hanno non solo camere classiche, ma anche speciali suite subacquee per chi vuole vivere un’esperienza unica. Ci sono poi idee originali, come la Spa sott’acqua alle Maldive o il sottomarino Lovers Deep per una vacanza speciale nel Caraibi.

Pronti per questa immersione nel lusso e nel magico mondo subacqueo? Ecco gli hotel sottomarini più belli.