Dimore storiche dove dormire

Hotel Posta (Emilia Romagna). Situato sulla Via Emilia, nel centro storico di Reggio Emilia, l'Hotel Posta è stato fondato nel 1515 e vanta, quindi, più di 500 anni di attività alberghiera. Al suo interno sono tante le tracce di arte e cultura, dagli affreschi antichi alla sala per la colazione in stile Liberty. La storia del Palazzo del Capitano del Popolo che lo ospita inizia nel 1280. In principio è sede del Capitano del Popolo, appunto, nuova figura eletta per governare la città dopo il dominio della contessa Matilde di Canossa. Nel 1400 diventa dimora di Sigismondo d'Este e, infine, albergo nel 1515, col suggestivo nome di Locanda del Cappello Rosso.