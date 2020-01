Dormire in un castello: i più romantici d’Italia

Dormire in un castello è il sogno di molte, per sentirsi almeno una volta, al mattino, delle principesse a tutti gli effetti: la redazione ha scovato i più romantici d’Italia, dove passare un weekend con il partner e fare un viaggio nel tempo, oltre che nello spazio.

Si tratta, infatti, spesso di dimore storiche, relais in mezzo al verde, rocche con un passato importante, con una storia da raccontare, ma trasformate ai giorni di oggi in alloggi luxury, in hotel a 5 stelle dotati di tutti i comfort contemporanei, dalla piscina alla Spa, dal ristorante gourmet al wi-fi.

Dall’Alto Adige, per sentirsi come la principessa Sissi, alla Toscana, con le sue costruzioni medievali arroccate, passando per l’Abruzzo, ecco i castelli più romantici d’Italia dove dormire.

Dormire in un castello: i 5 più romantici d’Italia