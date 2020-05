Hugh Grosvenor: il padrino del principe George è l'under 30 più ricco del mondo

A molti il nome Hugh Grosvenor non dirà molto: si tratta del padrino del principino George di Cambridge ma, soprattutto, è considerato l’under 30 più ricco del mondo secondo quanto riporta il Sunday Times Rich List.

Hugh Richard Louis Grosvenor è il terzo figlio del sesto duca di Westminster e, alla morte del padre nel 2016, ha ereditato tutta la sua grande fortuna e il suo vasto impero immobiliare. La società di famiglia è la Grosvenor Group Limited che conta investimenti e proprietà in 62 città del mondo e un patrimonio stimato di 9 miliardi di sterline.

Nonostante ciò il duca ha mantenuto sempre un basso profilo cercando di proteggere la sua privacy, ma negli ultimi tempi è venuto alla ribalta per aver effettuato la donazione più alta al sistema sanitario inglese.

Dopo aver donato in beneficenza due milioni di sterline a Marzo, Hugh ha deciso di aiutare in maniera più decisiva la sanità pubblica effettuando una seconda donazione ed arrivando ad un totale di 12,5 milioni di sterline.

Insomma, Grosvenor ha un vero e proprio cuore d’oro ed anche per questo attualmente è annoverato tra gli scapoli più ambiti nei ranghi aristocratici del Regno Unito. I suoi rapporti con la famiglia reale inglese hanno ormai durata decennale: Hugh è amico d’infanzia del Principe William, ma è anche molto legato a Harry tanto che qualche anno fa hanno visitato insieme un centro di riabilitazione per rinoceronti in Sudafrica.

Oltre all’azienda di famiglia, il duca è impegnato anche nel sociale con una sua società chiamata Bio Bean e che opera nel settore del riciclo e delle energie rinnovabili.