Leonardo: prima clip della serie tv Rai con protagonista Aidan Turner

Non è ancora chiaro quando potremo vederla, dato che le riprese sono state interrotte a causa della pandemia da Coronavirus, ma la serie tv Leonardo prodotta da Lux Vide e Rai Fiction e in collaborazione con Sony Pictures Television si appresta a diventare uno dei fenomeni della prossima stagione televisiva.

La serie, che narra la vita del genio italiano, dagli anni dell’apprendistato fino alla realizzazione dell’Ultima cena, avrà come testimonial un volto d’eccezione, Aidan Turner, già visto in Lo Hobbit, Being Human e I Tudors. Lo possiamo vedere in costume nelle prima clip distribuita ufficialmente, proprio nell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

I registi della fiction internazionale sono Dan Percival (già dietro la macchina da presa per The Man in the High Castle, I misteri di Pemberleye) e Alexis Sweet (collaboratore abituale di Rai per Don Matteo), mentre la musica è affidata all’estro di John Paesano. Si tratta di un’idea originale di Frank Spotnitz (che ha firmato alcune sceneggiature di X-Files e de I Medici) e di Steve Thompson (che ha al suo attivo due serie di successo come Sherlock e Doctor Who).

Oltre a Turner un gran numero di attori italiani e internazionali di alto livello. Si parte da Giancarlo Giannini, che interpreta il maestro di Leonardo, Andrea del Verrocchio, per proseguire con la rivelazione Matilda De Angelis (lanciata da Veloce come il vento) che veste i panni di Caterina da Cremona, l’amica e musa di Leonardo, per finire con Freddie Highmore (visto in Bates Motel), il quale sarà Stefano Giraldi, investigatore del Podestà cui viene affidata la risoluzione di un mistero.

Il mistero è quello rappresentato dallo stesso artista, figlio illegittimo di un notaio che dopo un’infanzia solitaria condusse un’esistenza incredibile. Ossessionato dalla necessità di scoprire e di ricercare l’ignoto, Leonardo spaziò tra arte, tecnica e scienza, convinto della potenza dell’intelletto umano libero da ogni pregiudizio, diventando uno dei personaggi italiani più noti e ammirati al mondo.

Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction, esprime la propria soddisfazione per un progetto che infonde speranza in un momento in cui vi è un gran bisogno di guardare al futuro: “Leonardo ci offre un esemplare modello di umanità che è anche un invito alla fiducia nelle capacità degli uomini di affrontare i problemi della vita con la versatilità di chi ha saputo tenere insieme in una sintesi prodigiosa la scienza e la poesia, la tecnologia e l’arte. Per questo, siamo felici di restituire al pubblico il senso di un’esperienza sofferta e affascinante che dal Rinascimento e col suo mirabile equilibrio ci aiuta a guardare il futuro“.