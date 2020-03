I dolcissimi auguri di compleanno di Gwyneth Paltrow al marito Brad Falchuk

In occasione del compleanno del marito Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow ha condiviso sul suo profilo Instagram un post dolcissimo a dimostrazione dell’amore e della stima che prova per il compagno.

L’attrice, che ha alle spalle un matrimonio di tredici anni con il cantante dei Coldplay Chris Martin, ha conosciuto il produttore televisivo sul set di Glee. Dopo un breve fidanzamento, i due si sono scambiati i voti nuziali a East Hampton a New York e da allora sono inseparabili.

Ieri la diva hollywoodiana ha pubblicato una foto in primo piano del marito che, mentre si trova probabilmente di fronte alle rocce rosse di Sedona in Arizona, sorride davanti all’obiettivo. Le parole a corredo dello scatto sono piene d’amore: “Oggi è il primo giorno dei 49 anni. È un uomo di infinita gentilezza, integrità e amore. Di vera razionalità e pazienza. Non ho mai incontrato nessuno con il suo livello di curiosità (specialmente per quanto riguarda la seconda guerra mondiale) e con il suo interesse per il mondo e per gli altri. Lo amo più oggi che mai, ma non quanto farò domani. Buon compleanno amore mio“.

Un messaggio d’amore simile era stato condiviso da Brad in occasione del compleanno della moglie lo scorso settembre: “È la più grande creatura umana di sempre. È una madre implacabile, la moglie migliore, tutte le sue amiche sanno che è la loro campionessa e nessuno indossa vestiti come lei. È infinitamente affascinante, riesce in tutto ciò che fa, beve whisky e mangia cibi fritti ma riesce ancora ad apparire così… So di non essere l’unica persona a dire ‘Grazie a Dio sei nata’. Ti amo“.