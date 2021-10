"Ho dei piccoli problemi di salute": Ignazio Moser si allontana dai social

Siamo abituati a vederlo quotidianamente in foto e video su Instagram, ma ora Ignazio Moser ha bisogno del tempo per sé stesso. Lo ha annunciato tramite una storia, in cui dice di doversi allontanare per un periodo dai social network a causa di alcuni problemi di salute.

“Purtroppo, ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati“, ha scritto l’ex ciclista ai suoi 1,1 milioni di followers, che iniziavano a preoccuparsi dopo aver notato la sua assenza per alcune ore. Non si sa con precisione cosa sia successo a Ignazio ma, come ha detto, sarà lui stesso a spiegarlo una volta che si sentirà pronto a farlo.

Moser solitamente è attivissimo sui social, perciò il fatto che non pubblicasse aggiornamenti ha scatenato i fan, che hanno iniziato a chiedersi che fine avesse fatto. Un comportamento, questo, tipico dei seguaci di molti personaggi famosi che, a volte, stanno semplicemente vivendo la loro quotidianità senza condividerla con il mondo. Era già accaduto, per esempio, a Giulia De Lellis, che si era momentaneamente staccata dai social per fare una serie di esami clinici, lasciando i suoi followers in attesa di notizie.

Nel frattempo, sperando che per Ignazio si concluda tutto per il meglio, possiamo continuare a seguire la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, che non manca mai di condividere tutti i momenti della sua giornata con i suoi (moltissimi) fan e che, al momento, si trova a Parigi per la Fashion Week.