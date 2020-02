Perché il volto di Margot Robbie è il più richiesto nel mondo beauty

Tutte vogliono essere come Margot Robbie! A rivelarlo è stata The Private Clinic, la catena londinese che si occupa di cosmetica medica e di trattamenti avanzati non invasivi.

La bellissima ventinovenne australiana, attualmente candidata all’Oscar come attrice non protagonista in C’era una volta a… Hollywood, pare sia molto apprezzata dal popolo femminile tanto che la maggioranza delle clienti della clinica aspira ad apparire come lei. La star hollywoodiana ha, infatti, raccolto il 18% dei voti delle altre donne, battendo addirittura Angelina Jolie che si è piazzata al secondo posto con il 15% dei consensi seguita da Meghan Markle con l’11% dei voti.

Ciò che colpisce maggiormente nel volto di Margot è la sua naturalezza, così come affermato dagli addetti ai lavori: “Adesso le celebrità femminili più quotate tendevano ad optare per una bellezza naturale, stanno mostrando una pelle più luminosa e dei volti radiosi piuttosto che un aspetto eccessivamente ritoccato“. E le clienti della clinica non hanno dubbi: il modello perfetto da seguire se hanno intenzione di sottoporsi a procedure non chirurgiche è quello del viso dell’attrice!

Ritocchini a parte, la makeup artist delle celebrities Pati Dubroff ha rivelato i piccoli accorgimenti che utilizza per rendere così appetibile il viso della Robbie. Innanzitutto è necessario preparare la pelle con detergente, toner e crema idratante, per poi passare all’applicazione del fondotinta e di un blush rosa cremoso sulle guance.

Per quanto riguarda gli occhi, è consigliabile utilizzare ombretti dai toni morbidi e opachi ed un accenno di eyeliner bianco o avorio da applicare sul bordo interno inferiore delle palpebre. Non può mancare il tocco finale con un rossetto dalla sfumatura rosa tenue ed matita molto neutra per la definizione del contorno labbra.