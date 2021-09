Presentata in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia nel 2018, dove è stato candidato al Leone d’oro per il Miglior Film, la sera del primo settembre sbarca finalmente in prima tv su RaiTre la pellicola Il gioco delle coppie. Che, firmata dal regista francese Olivier Assayas, per la prima volta impegnato in una commedia, ha tra i suoi protagonisti Juliette Binoche.

Come accennato nel trailer ufficiale, Alain (Guillaume Canet) è un editore parigino di grande successo, e Leonard (Vincent Macaigne) è uno dei suoi principali autori. Entrambi, però, sono riluttanti ad accettare la rivoluzione digitale che sta investendo il loro lavoro, tra e-book e shop online. Quando Leonard si presenta con l’ennesimo manoscritto di dubbia qualità, Alain si rifiuta di pubblicarlo. A complicare tutto Selena (Juliette Binoche), moglie dell’editore, che si oppone alla decisione del marito: è convinta che il manoscritto sia il libro migliore che lo scrittore abbia mai realizzato. Ma il suo giudizio potrebbe non essere del tutto imparziale, dato che i due sono amanti da lungo tempo.

La situazione, infatti, si intreccia con la storia personale di ogni personaggio. Alain dice di amare la moglie, ma la tradisce con la sua giovane assistente. Leonard afferma la stessa cosa, ma ha una relazione con Selena. Vanno così in scena una serie di bugie e tradimenti che permettono, quindi, al regista di mettere su due binari paralleli il declino dell’editoria cartacea e quello della coppia tradizionale.