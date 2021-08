"Compromessi sposi", tutto sul film con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme

Commedia romantica con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, compromessi sposi è in onda in prima serata su Canale 5 il 28 agosto 2021. Uscito nelle sale a gennaio 2019 e diretto da Francesco Micciché, il film ha un buon ritmo e diverte facendo leva sui cliché del meridione visto dal settentrione e viceversa.

Come si evince dal trailer, la pellicola segue le vicende Diego (Diego Abatantuono), imprenditore bergamasco e filoleghista, e di Gaetano (Vincenzo Salemme), Sindaco di Gaeta. Le vite dei due finiscono in subbuglio quando vengono a sapere che i propri figli convoleranno presto a nozze.

Per Ilenia, influencer, e Riccardo, aspirante cantautore, è stato un colpo di fulmine, tanto che, anche se hanno poco in comune, in una sola notte hanno deciso di sposarsi. Ma, se per loro è stato amore a prima vista, i loro padri si detestano ferocemente dopo essersi appena incontrati. I due si scontrano con le differenze incolmabili tra nord e sud, fermi nei loro pregiudizi e per niente disposti a cedere.

I due ricorrono ad ogni mezzo, usando ingegnosi stratagemmi, per far desistere i ragazzi, che invece sembrano determinati a rimanere insieme, tra esami del DNA e ricomparse improvvise di ex. La commedia sancisce il ritorno sul grande schermo del sodalizio tra Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono, che avevano già recitato insieme nel 2012 in Buona giornata di Carlo Vanzina.

Tutto il film si basa sui loro scambi, con un ottimo ritmo narrativo e una buona dose di “comicità all’italiana”, come riporta Comingsoon. Il lungometraggio, distribuito da Vision Distribution, è stato girato prevalentemente a Gaeta; nel cast anche Dino Abbrescia, già compagno di set di Diego Abatantuono in Io non ho paura, e nel Cinepanettone Il peggior Natale della mia vita; poi Valeria Bilello e i giovanissimi Lorenzo Zurzolo e Grace Ambrose, al suo primo film per il cinema.