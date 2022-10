Totti e i Rolex: il video di Ilary Blasi diventa virale

Metti una passeggiata a Via Condotti, a Roma, una delle vie più belle e blasonate della città. Metti che all’improvviso ti trovi davanti un negozio Rolex e che nel tuo cuore siano ancora vive le ferite lasciate da una dichiarazione del tuo ex marito. Cosa fai? Rispolveri la tua abituale ironia, travestita da sarcasmo, e giri un video che in poche ore fa il giro del web, diventando uno dei più cliccati della giornata. È quanto è successo a Ilary Blasi che ha trasformato un pomeriggio di shopping e chiacchiere con le amiche in un’occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe.

Occhiolino, un gesto con le mani che mima un furto e un sorriso irresistibile, il tutto davanti al negozio Rolex situato nel centro di Roma. Il riferimento è chiaro. Il mese scorso Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista ad Aldo Grasso del Corriere della Sera in cui per la prima volta ha parlato della fine del rapporto con Ilary Blasi. Tra le varie accuse, una in particolare ha colpito l’opinione pubblica. L’ex capitano della Roma infatti ha affermato che la moglie, in compagnia del padre, ha svuotato tutte le cassette di sicurezza, portando via con sé la collezione di Rolex che apparteneva a lui: “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole” ha dichiarato il Pupone.

Nel video, diventato virale, Ilary Blasi non si è limitata a mimare il gesto del furto ma ha taggato Francesco Totti. Ironia o puro divertimento? Tutto quello che sappiamo è che le immagini sono arrivate dopo il servizio pubblicato dal settimanale Diva e Donna, in cui per la prima volta Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati insieme. I due erano a cena con alcuni amici e con Cristian e Chanel Totti, due dei tre figli del Pupone, per festeggiare proprio il compleanno dell’ex giocatore.