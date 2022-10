Francesco Totti pubblica il primo video social insieme a Noemi

Felici, spensierati, come una coppia di innamorati qualsiasi. Così si sono mostrati per la prima volta insieme sui social Francesco Totti e Noemi Bocchi, che hanno scelto di ufficilizzare la loro storia. Nel video postato su Instagram dall’ex capitano della Roma, i due vengono ripresi dal telefono di Alex Nuccetelli, uno dei più cari amici di Francesco, durante una festa in un locale. Il filmato ritrae Totti sorridere sornione al tavolo, mentre Noemi è in piedi al suo fianco intenta a ballare.

Tra i due non mancano fugaci sguardi d’intesa, a testimoniare il grande feeling costruito in questi primi mesi. Dopo l’anello comune, dunque, la nuova coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi non vuole più nascondersi. Eloquente anche il messaggio neanche troppo sibillino lanciato da Nuccetelli, autore del video poi postato dall’ex calciatore della Roma e della Nazionale: “Ci siamo”. Una frecciatina a Ilary, che un paio di settimane fa lo aveva querelato?

Anche le tempistiche del video non sembrano essere casuali. Domani, venerdì 14 ottobre, sarà la giornata che segnerà l’inizio del processo che vede Francesco Totti in causa con l’ormai ex moglie Ilary Blasi. È come se Totti abbia voluto giocare d’anticipo, o si sia voluto togliere finalmente un peso, dopo aver visto nelle ultime settimane i giornali di gossip pubblicare a più riprese le sue fughe d’amore a casa di Noemi o gli stessi anelli regalati in occasione dei primi 10 mesi di fidanzamento. Come reagirà Ilary all’ultimo video postato su Instagram da Francesco?