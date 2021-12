Il look di Ana Mena a Sanremo Giovani unisce eleganza e sensualità

Il 15 dicembre è andato in onda, in prima serata su RaiUno, Sanremo Giovani: con la proclamazione dei primi tre classificati, ecco che il cast per il Festival del 2022 è stato ufficialmente completato. Yuman, Tananai e Matteo Romano si sono infatti aggiunti ai 22 Big in gara, che si sono alternati sul palco per presentare, con Amadeus, il titolo della loro canzone. Tra questi c’è anche la cantante spagnola Ana Mena, che porta sul palco dell’Ariston il brano Duecentomila ore.

La ragazza, classe 1997, si è presentata a Sanremo Giovani con un look total black, che unisce l’eleganza di un tailleur nero alla sensualità delle trasparenze del top che ha indossato sotto la giacca. Ana Mena ha infatti sfoggiato un completo giacca e pantaloni dal taglio classico: il blazer impreziosito dai dettagli delle tasche e del reverse in raso lucido, mentre i pantaloni a sigaretta rimangono leggermente morbidi sulla gamba.

A dare un tocco più grintoso e sexy allo stesso tempo ci pensa il corsetto in pizzo nero che la cantante ha abbinato al tailleur e che avvolge perfettamente il busto, mettendo in evidenza il seno e il punto vita. Il total black è spezzato da un unico dettaglio: il corsetto è chiuso da una serie di gancetti dorati, che danno luminosità all’outfit. Il nero, invece, torna nei sandali con tacco a spillo e cinturino alla caviglia. Anche il beauty look di Ana Mena è impeccabile: il make up sui toni del marrone valorizza a pieno gli occhi della cantane, mentre sulle labbra indossa un gloss color nude. E capelli, invece, sono semi raccolti, in una pony tail in pieno stile Ariana Grande.