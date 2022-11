Il party per i due anni di Blu Jerusalema, figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

Gianluca Vacchi è forse conosciuto più per le sue intemperanze e il suo essere eternamente un bambino, fra video di balletti e accuse di sfruttamento dai suoi dipendenti, ma quando si tratta della sua unica figlia, non ammette deroghe e si fa da parte per mettere al centro solo Blu Jerusalema. Così per il secondo compleanno della piccola, l’influencer e la sua compagna, Sharon Fonseca, hanno organizzato un grandioso party a tema fiera dei divertimenti, con acrobati, giochi gonfiabili e molto altro ancora, solo per far vivere alla figlia una giornata indimenticabile.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non è stato Gianluca Vacchi a pubblicare le foto della festa ma ci ha pensato Sharon, raccogliendo i momenti salienti del party e approfittando dell’occasione per ringrazia le famiglie e gli amici che con la loro presenza hanno reso indimenticabile il compleanno della bimba. L’imprenditore, invece, si è limitato a pubblicare un video sulla sua pagina Instagram con una carrellata degli attimi importanti trascorsi fra padre e figlia, con la promessa di cercare di essere per lei un papà fantastico, sempre presente e affettuoso.

Vacchi ha così trascorso una giornata all’insegna della spensieratezza e del relax, dedicata esclusivamente alla piccola Blu Jerusalema. Un momento di distrazione importante, visto che ultimamente il suo nome è stato al centro del gossip e della cronaca, a causa di un contenzione legale sollevato da una sua ex dipendente, che lo ha accusato di costringere lei e i suoi colleghi a fare cose che esulano i compiti legati strettamente alla mansione, come ad esempio i famosi balletti nei video. Le polemiche per un giorno, però, possono aspettare perché la famiglia, e ovviamente sua figlia, vengono prima di ogni altra cosa.