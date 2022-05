Dopo le accuse mosse ai danni di Gianluca Vacchi da una sua ex colf, la quale sosteneva anche di essere stata costretta a ballare a tempo per alcuni video TikTok dell’imprenditore o quest’ultimo avrebbe “spaccato tutto”, il GV Life staff diffonde su Instagram un video con cui difende il proprio capo e la sua famiglia, contestando le parole della ex collega.

“Siamo contrariati per quello che abbiamo letto e c’è scritto sui giornali perché non c’è niente di vero in quello che avete scritto o vi hanno detto. La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e un insulto o qualcuno che ci tira una tazzina”.

Sono in otto, tra uomini e donne, in t-shirt nera, in una delle sale da pranzo di casa Vacchi. Il video messaggio dello staff prosegue:

“Siamo qui per lavorare ma anche per divertirci, nessuno ci obbliga a fare i TikTok o a infilarci una divisa (…). Come ogni datore di lavoro è normale che [Vacchi] si arrabbi se non vengono fatte le cose come dice lui (…). Non sempre quello che si dice sui social media è la realtà, noi siamo incavolati per tutto quello che abbiamo letto e sentito (…). Il dottore paga gli straordinari e ha anche l’umiltà di chiedere scusa quando alza la voce, chiede sempre per favore”.

Le difese nei confronti di Gianluca Vacchi proseguono attraverso queste parole:

“Anche perché quello che è stato detto, è stato detto da una persona che purtroppo per lei non ha più l’onore di stare in mezzo a questo team. Noi siamo qui in difesa del dottore, a sua insaputa. Non c’è nessuno che ci sta minacciando, noi siamo una grande famiglia che si vuole bene e il nostro datore di lavoro ci vuole bene, come ce ne vuole la signora e come ce ne vuole Blu. Loro [il pubblico] sono abituati a sentire il dottore che dice la parola “enjoy” ma esiste anche la parola “rispetto” (…). Siamo indignati con la persona che ha detto certe calunnie”.

I dipendenti si dicono arrabbiati per ciò che hanno visto e sentito. Dal diretto interessato, invece, ancora nessun commento.