Il Principe Alberto è guarito e sogna il ritorno a casa da Charlene e i gemelli

Il Principe Alberto di Monaco è guarito dal Coronavirus e sogna il suo ritorno a casa da Charlene Wittstock e i gemelli Jacques e Gabriella. Il sovrano del Principato di Monaco è stato il primo reale europeo a risultare positivo al Covid-19, seguito dal Principe Carlo. Come confermato più volte i due, seppure insieme a Londra settimane fa, non hanno avuto contatti tali da passarsi il contagio.

Intanto Alberto di Monaco sogna il ritorno a casa da sua moglie e i suoi bambini. “Ho ancora un po’ di tosse ma l’ultimo tampone dice che sono guarito. Non vedo l’ora di tornare a casa. Mi aspetto almeno un cartellone di ben tornato“.

Il Principe ironizza sulla vivacità dei suoi figli. “Ho spiegato loro che ero malato e che non potevamo stare insieme per un po’. Ci sentivamo su FaceTime con Charlene, anche tre o quattro volte al giorno. I gemelli erano sereni, sempre indaffarati. Mi raccontavano la loro giornata e io la mia“.

Alberto si racconta a People Magazine, dopo il lungo periodo, durato quasi 20 giorni, lontano dalla Principessa Charlene e i gemelli Jacques e Gabriella.

“Ho avuto molta paura all’inizio“. Ricoverato all’ospedale Principessa Grace per accertamenti, i sintomi si sono dimostrati subito quelli del Coronavirus. Alberto ha trascorso il suo auto isolamento nei suoi appartamenti del Palazzo reale. Charlene e i bambini per precauzione sono rimasti nella casa di campagna.

Il Principe però non ha mai smesso di lavorare, ricordando quotidianamente ai suoi concittadini di rispettare le norme da lui stabilite per il Principato. Di certo Alberto, ora guarito, non vede l’ora di riabbracciare anche la figlia Jazmin Grace Grimaldi, che sui social aveva condiviso un dolce scatto con il papà per fargli coraggio. Il Principe di Monaco ha anche un quarto figlio, Alexandre Coste, di 16 anni.