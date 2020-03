Charlene di Monaco in isolamento con i gemelli Jacques e Gabriella

Charlene di Monaco è in isolamento con i suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, dopo la positività del Principe Alberto al Coronavirus. L’ex nuotatrice e i suoi figli hanno preso misure estreme di quarantena, dopo il risultato positivo del tampone del sovrano. Alberto di Monaco sta meglio e ringrazia su Facebook per i tanti messaggi d’affetto.

Charlene Wittstock è ora in isolamento con i figli Jacques e Gabriella, di 4 anni, nella loro casa a Roc Angel. Pare che i principini nei giorni scorsi avessero sintomi preoccupanti, quale febbre e mal di pancia, ma ora la situazione sarebbe sotto controllo. Come rivelato dallo stesso Alberto alla rivista People, i tre si trovano in isolamento già da due settimane. Non è certo che la Principessa e i gemelli abbiano fatto già il tampone. Invece la scorsa settimana il Principe Alberto di Monaco era risultato positivo al Coronavirus. Da allora il sovrano del piccolo regno è in quarantena nelle sue stanze del Palazzo reale. Da qui continua a lavorare, in videoconferenza con il consiglio di stato, per arginare più che possibile l’emergenza. “Non posso abbracciarli da due settimane” ha dichiarato parlando dei suoi figli.

Infatti, proprio poche ore prima della scoperta, Alberto aveva tenuto un discorso invitando i sudditi a restare a casa e a rispettare il distanziamento sociale. Il Principe poi, dopo aver comunicato la sua positività, ha usato nuovamente Facebook per ringraziare tutti per i tanti messaggi di pronta guarigione. Tra questi quello della figlia, Jazmin Grace Grimaldi, che su Instagram ha postato una dolce foto abbracciata a suo padre. Anche la figlia maggiore di Alberto di Monaco ha invitato tutti a restare a casa e rispettare le regole. Nel Principato, come misura precauzionale, era stato già rimandato il tradizionale Ballo della Rosa, uno degli eventi più attesi sin dai tempi della Principessa Grace.