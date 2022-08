Ilaria D'Alessio in vacanza con papà Gigi e Denise Esposito

La grande famiglia di Gigi D’Alessio ha scelto Mykonos come meta per il Ferragosto targato 2022. Il cantante ha trascorso il mese di luglio nella villa situata nella incantevole cornice di Porto Rotondo. Con lui la nuova compagna, Denise Esposito, il piccolo Francesco e Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Le foto scattate e pubblicate su Ig hanno mostrato ai follower l’immagine di una famiglia serena, affettuosa e quelle di una coppia che si ama intensamente.

Ilaria D’Alessio, nata dal matrimonio con Carmela Barbato, in questi giorni è volata a Mykonos per concedersi una breve vacanza in compagnia del papà e di Denise Esposito. Le due sono andate a ballare insieme in un celebre locale dell’isola, come testimoniano le foto pubblicate da entrambe. In una Ilaria abbraccia il papà mentre sono seduti su una terrazza che affaccia sul mare. Nell’altra appare Gigi D’Alessio mentre bacia la compagna. Stessa location, stesso mood: i tre sono usciti insieme e sembrano andare d’amore e d’accordo!

D’Alessio continua a regalare ai suoi follower la bellissima immagine di una famiglia allargata che, nonostante le numerose difficoltà, inizia a funzionare nel migliore dei modi. Nessuno avrebbe scommesso sulla sua storia d’amore con Denise Esposito, molto più giovane di lui. Eppure, complice l’atteggiamento della donna attenta sin dall’inizio alla tutela della propria privacy, il rapporto procede a gonfie vele grazie anche all’arrivo di Francesco che ha suggellato il nuovo sogno d’amore di Gigi D’Alessio.