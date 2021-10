Debutto social per Gigi D’Alessio e la sua compagna, Denise Esposito, la ventinovenne partenopea che ha rubato il cuore del cantante napoletano. La coppia è in attesa del primo figlio e dopo alcuni scatti rubati – come quello a villa all’Olgiata, dove vive Gigi D’Alessio – è arrivato un brevissimo video pubblicato sulla pagina Instagram di Denise.

“Assaje”, è la didascalia che accompagna il post dove i due si scambiano un bacio sulle labbra. “I love you” e tanti cuoricini blu è la risposta di lui. I due sono insieme da tempo, ma avevano scelto di tenere la loro relazione segreta, finché non sono stati paparazzati da Chi, il giornale di Alfonso Signorini.

Più giovane di Gigi di 26 anni, Denise è un’avvocata di origini napoletane che lavora a Roma. Molto legata alla famiglia, ha un fratello di nome Manuel. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe conosciuto il cantante a margine di un suo concerto, a Capri. La ragazza è infatti una grandissima fan di D’Alessio. Denise, che sui social aveva già pubblicato delle foto del suo pancione, dovrebbe partorire a fine autunno.

Per Gigi D’Alessio questo sarà il quinto figlio, dopo i tre nati dal matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca), e poi Andrea, 11 anni, avuto con l’ex compagna Anna Tatangelo. Proprio da quest’ultima si era separato da circa due anni e anche Anna, ora, sta vivendo un nuovo amore. La cantante, infatti, è felicemente fidanzata con il cantautore Livio Cori. A confermare la relazione proprio l’artista di Sora, che quest’estate aveva confidato ai follower della sua relazione tramite un post su Instagram.