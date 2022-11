Ilary Blasi e Chanel Totti, battesimo del volo nel tunnel del vento

Serena, spensierata e rilassata: Ilary Blasi ha scelto di vivere il periodo burrascoso seguito alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti nella maniera più semplice possibile. Nelle ultime settimane l’abbiamo vista spesso in compagnia delle amiche ma soprattutto della famiglia d’origine. L’ex letterina ha pubblicato spesso storie che la ritraggono insieme alla nonna e allo zio Stefano, al quale è particolarmente legata, e non solo. Blasi, lontana dalla tv per sua scelta, si sta dedicando soprattutto a Chanel, Cristian e Isabel Totti, i 3 figli avuti dall’ex capitano della Roma.

Nei giorni scorsi, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto condividere con Chanel Totti un’esperienza unica nel suo genere. Mamma e figlia, accompagnate dallo zio Stefano, si sono recate presso la Galleria del vento all’Eur, per condividere un battesimo del volo che è stato veramente emozionante per entrambe. Il paracadutismo indoor, così amato dalla star, è uno sport di ultima generazione che permette di sperimentare il volo umano, grazie alla presenza della galleria del vento verticale. Un potente flusso di aria aiuta a rimanere sospesi in aria, annullando la forza di gravità: l’esperienza è davvero adrenalinica!

Dopo le foto di rito, Ilary Blasi e Chanel Totti hanno incontrato un gruppo di amiche per assistere al debutto dello spettacolo Rocky Horror Show al Teatro Olimpico di Roma. Il periodo post separazione scorre su due binari paralleli per Blasi e Totti. Se da una parte il Pupone inizia ad apparire sempre più spesso in pubblico con Noemi Bocchi, dall’altra l’ex moglie sceglie di dedicarsi a sé stessa, agli affetti più cari e non solo. In molte storie pubblicate su Ig l’abbiamo vista mentre prende lezioni di inglese, intenzionata a migliorare anche la sua preparazione professionale!

Articolo originale pubblicato il 4 novembre 2022