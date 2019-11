Intimo modellante: le marche migliori

Culotte, guaine, panciere, body e pantaloncini contenitivi sono solo alcune delle tante proposte di intimo modellante delle marche migliori, proposte per scolpire la silhouette, apparire più magre e sentirsi con tutte le curve al posto giusto.

L’intimo modellante di nuova generazione, proposto da brand di lingerie storici come Lovable, Playtex e Triumph, da aziende specializzate come Spanx o da catene low cost come Yamamay, offre risultati strabilianti senza abdicare alla femminilità. Permette a chi ha qualche chilo di troppo di sentirsi a proprio agio con abiti attillati o con i jeans preferiti, ma anche a tutte le donne di essere al top in caso di eventi speciali come cerimonie o appuntamenti galanti.

L’intimo shaping è un aiuto invisibile cui le star che percorrono il red carpet non rinuncerebbero mai. Perché, allora, dovrebbero farlo le “comuni mortali”?

Intimo modellante: come sceglierlo

L’intimo contenitivo va scelto in base alle esigenze, in base al fisico e al risultato che si vuole ottenere. La lingerie naturalmente non può sostituire una dieta dimagrante, un’alimentazione sana, l’attività fisica e i massaggi di un’estetista professionista. Può, tuttavia, togliere all’aspetto fino a 2 chili, regalare un décolleté perfetto (anche il celebre reggiseno push up, infatti, fa parte dell’intimo modellante), un fisico a clessidra da pin up, una pancia piatta o un fondoschiena mozzafiato.

Il pantaloncino shaping corto modella i glutei; quello lungo a vita alta scolpisce punto vita, fianchi e lato B; il body modellante pensa a seno e punto vita; la sottoveste è adatta con un abito aderente; i leggings fanno apparire più toniche le gambe.

Le 5 migliori marche di intimo modellante

Intimo modellante Lovable

Il sistema di guaine Lovable, con o senza gambaletto, grazie al tessuto confortevole e all’attenzione per il prodotto, dà sostegno e comodità. Gli articoli sono disponibili nel sensualissimo nero e nel color skin.

Playtex: lingerie contenitiva

Il brand pensa a pantaloncini contenitivi a vita alta, guaine modellanti e panciere snellenti. Prodotti in cotone o composti di nuovi tessuti come la microfibra che affinano in particolare i fianchi e la vita modellando anche i glutei. Senza rinunciare alla femminilità.

Le proposte Triumph

Lo shapewear di Triumph, attentissimo a trend, colori e sensualità, offre una vastissima gamma di prodotti per varie esigenze. Dai completi, utili anche per le sportive, alle sottovesti della linea True Shape Sensation.

Spanx intimo modellante

L’intimo modellante di Spanx è il più amato dalle dive di Hollywood (e anche da qualche uomo). Diffuso in tutto il mondo, ha proposte per ogni necessità, e ha allargato i suoi orizzonti con abbigliamento contenitivo per tutti i giorni.

La collezione Yamamay

Le collezioni di intimo modellante Yamamay sono caratterizzate dalla spiccata femminilità e dalla vestibilità, in grado di valorizzare nel migliore dei modi la silhouette con gli outfit più diversi. Tra le proposte body contenitivi, slip contenitivi, leggings modellanti e pantaloncini modellanti.