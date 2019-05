Vestiti battesimo da bambina: abiti e modelli

I vestiti battesimo da bambina sono quanto di più delizioso si possa immaginare: abiti come bomboniere e modelli diversi, dal completino al pagliaccetto, perfetti per far star comode le neonate ma anche per renderle protagoniste in un giorno tanto importante.

Tra i materiali degli abiti da cerimonia neonata delle migliori marche per l’abbigliamento dei bambini non possono, infatti, mancare tulle e organza, mentre tra i colori dominano il bianco in tutte le sue declinazioni, i pastello bon ton – con l’immancabile rosa – ma anche punte di tinte accese e allegre.

Per scegliere il vestito adatto bisogna tenere conto della stagione (di solito si aspettano primavera ed estate per il battesimo) ed età. Non c’è un’età precisa per questo sacramento, anche se solitamente si aspettano almeno 3 mesi, affinché il bambino non sia troppo piccolo, e si progetta entro l’anno di età.

A nostra redazione ha stilato una breve guida con abiti e modelli sfiziosi e per tutti i gusti dei vestiti battesimo da bambina.