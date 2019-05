Regali per battesimo, idee utili e originali

Non è sempre facile trovare dei regali per battesimo adatti, anche perché spesso i bambini collezionano già tutto quello che serve nei primi mesi di età: puntare su idee utili e originali è senz’altro la cosa migliore, chiedendo magari un consiglio ai genitori.

E i classici bracciali, ciondoli, collanine in oro che si usava regalare un tempo? Anch’essi posso essere scelti tra le proposte più originali, magari tra quelle che i festeggiati potranno indossare tra qualche anno. Un regalo prezioso e un ricordo imperituro, magari da tramandare di generazione in generazione.

Siete indecisi e in cerca di idee utili e originali per un imminente regalo per battesimo? La nostra redazione ha selezionato alcune preposte in una breve ma pratica guida.

BABYBJÖRN marsupio One Air . Un marsupio ergonomico con tessuto a rete traspirante e leggero, per portare i bambini in 4 posizioni: neonato, verso l’interno, verso l’esterno, sulla schiena. BABYBJÖRN One Air è, infatti, adatto da 0 a 3 anni (3,5 – 15 kg). Prezzo consigliato 189, 90 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

CAM box Il mondo del bambino . Molto più di un semplice box. Made in Italy, Il mondo del bambino di CAM è anche un tappeto gioco multifunzionale coloratissimo, con tanti accessori, grande stabilità, corrimano resistente ai morsi e rete anti-intrappolamento. Prezzo consigliato 190, 60 euro. Scopri se è in sconto su Amazon .

Kk Kinderkraft seggiolone . Design minimal e praticità scandinava: il seggiolone di Kk Kinderkraft è facile da pulire ed ha tutto ciò che occorre per far stare comodi e sicuri a tavola i più piccoli. Il vassoio è regolabile, il poggiapiedi è comodo e le cinture di sicurezza sono a 5 punti. Prezzo consigliato 109, 95 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

Babyzen YOYO + telaio del passeggino . Babyzen YOYO+ ha pensato a una navicella per bebè completamente orizzontale, corredata di una cintura di sicurezza regolabile in 5 posizioni, di cappottina pop up regolabile in 2 posizioni, coprigambe e poggiatesta (la seduta è venduta separatamente). Prezzo consigliato 361,37 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

Arlo Baby sistema di baby monitoring con visione notturna . Arlo Baby è un sistema di baby monitoring che invia notifiche di rilevamento di un movimento, suono o condizioni dell’aria non sicure. Permette di parlare e ascoltare il bambino in tempo reale utilizzando lo smartphone e di registrare la propria voce. L’aspetto simpaticissimo piacerà subito ai piccoli. Prezzo consigliato 324,90 euro. Scopri se è in sconto su Amazon.

Collana Oro&Co con pendente. Va bene per maschietti e per femminucce la collana Oro&Co in oro giallo con il pendente che raffigura un bel delfino. Prezzo consigliato 141 euro. Qui per acquistare in sconto.

Bracciale con charms. In caso di allergia all’oro, si può puntare sull’argento. Per i bimbi delizioso questo bracciale Bliss in argento con charms. Prezzo consigliato 398 euro. Qui per acquistare in sconto.

Bracciale Oro&Co con targhetta. Porta fortuna alle bimbe, ma anche ai bimbi, perché no, la simpatica coccinella in smalto rosso sul bracciale in oro giallo, con targhetta per incisione.Prezzo consigliato 167,14 euro. Acquista in sconto.

Collana Alfieri & St. John con croce. Un regalo impegnativo, che resterà un ricordo per sempre, la collana Alfieri & St. John in oro con croce di diamanti naturali gialli trattati. Prezzo consigliato 504 euro. Acquista in sconto.