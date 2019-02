Quando si parla dei più piccoli, dei nostri figli, dei nostri nipoti, è naturale desiderare solo il top: le migliori marche italiane per l’abbigliamento dei bambini sono sinonimo di materiali di qualità, lavorazioni sapienti, modelli eleganti e un’attenzione alla sostenibilità sempre maggiore.

Le marche abbigliamento bambini italiane sono tantissime, aziende storiche, ma anche ditte nuove che si affacciano sul mercato con proposte deliziose, originali, competitive. Gli acquisti possono essere effettuati ormai per tutti anche online, senza dimenticare però i tanti negozi plurimarche, outlet o franchising.

Come orientarsi nella scelta? Prima di tutto in base all’età dei bambini, dato che alcuni brand sono specializzati in neonati, altri in piccoli fino a 10 anni, altri ancora propongono linee anche per i ragazzi più “grandicelli”. Poi è possibile tenere conto delle proposte di abbigliamento biologico, che cura la provenienza di materiali e la lavorazione secondo rigidi dettami, infine è pure una questione di stile.

La redazione di DireDonna ha selezionato per voi le 7 migliori marche italiane per l’abbigliamento dei bambini (in ordine alfabetico) da non perdere.